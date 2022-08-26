Пенсії за серпень профінансували: за місяць видатки зросли на мільярд

Цитата

"Пенсійний фонд України згідно затвердженого графіку завершив фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати у серпні спрямовано 51,4 млрд грн", - повідомили у ПФУ.

Деталі

На пенсійні виплати у липні було спрямовано 50,2 млрд грн.

Таким чином, видатки на ці цілі за місяць зросли на 1,2 млрд грн, або на 2,4%.

Доповнення

За даними Мінфіну, 214,2 млрд грн пішло на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків у Бюджеті-2022.