Пенсії за серпень профінансували: за місяць видатки зросли на мільярд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На пенсії за серпень спрямували на мільярд гривень більше, ніж у липні - загалом 51,4 млрд грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, пише УНН.
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"Пенсійний фонд України згідно затвердженого графіку завершив фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати у серпні спрямовано 51,4 млрд грн", - повідомили у ПФУ.
Деталі
На пенсійні виплати у липні було спрямовано 50,2 млрд грн.
Таким чином, видатки на ці цілі за місяць зросли на 1,2 млрд грн, або на 2,4%.
Доповнення
За даними Мінфіну, 214,2 млрд грн пішло на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків у Бюджеті-2022.