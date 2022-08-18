Бюджет-2022: в уряді відзвітували, куди йдуть гроші

Деталі

Так, від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 988,1 млрд гривень. У липні видатки становили 174,9 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 серпня 2022 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано: