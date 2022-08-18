Бюджет-2022: в уряді відзвітували, куди йдуть гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Видатки з загального фонду держбюджету України з початку повномасштабної війни рф сягнули вже майже трильйона гривень. Майже 40% від усієї суми йде на виплату зарплат, при чому більшість з них - на грошове забезпечення військових, повідомляє Міністерство фінансів, пише УНН.
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Так, від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 988,1 млрд гривень. У липні видатки становили 174,9 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 серпня 2022 року.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
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- 386,6 млрд грн (у липні – 81,7 млрд грн) - оплата праці з нарахуваннями, або 39,1% від загального обсягу видатків за період, починаючи з 24 лютого, з них:
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- на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд гривень, або 29,1% від загального обсягу (у липні – 62 млрд грн);
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- 234,6 млрд грн (у липні – 42 млрд грн) - на оплату використання товарів і послуг, або 23,7% від обсягу видатків. У тому числі:
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- 135,1 млрд грн - для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
- 62,2 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
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- 214,2 млрд грн (у липні – 38,9 млрд грн) - соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків. У тому числі:
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- 89,4 млрд грн - трансферт Пенсійному фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 66,1 млрд грн - для виплати Міністерством соціальної політики України деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;
- 30,4 млрд грн - допомога в рамках програми “єПідтримка”.
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- 65,2 млрд грн (у липні – 3,1 млрд грн) - обслуговування державного боргу, або 6,6% від загального обсягу;
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- 64,1 млрд грн (у липні – 6,5 млрд грн) - трансферти місцевим бюджетам, або 6,5% від загального обсягу.
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