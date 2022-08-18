Бюджет-2022: в правительстве отчитались, куда идут деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Расходы из общего фонда госбюджета Украины с начала полномасштабной войны рф достигли уже почти триллиона гривен. Почти 40% от всей суммы уходит на выплату зарплат, причем большинство из них – на денежное довольствие военных, сообщает Министерство финансов, пишет УНН.
Детали
Так, с начала полномасштабного вторжения рф общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 988,1 млрд гривен. В июле расходы составили 174,9 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины на 15 августа 2022 года.
В структуре расходов больше всего направлено:
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- 386,6 млрд грн (в июле – 81,7 млрд грн) – оплата труда с начислениями, или 39,1% от общего объема расходов за период, начиная с 24 февраля, из них:
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- на денежное содержание военнослужащих направлено 287,8 млрд гривен, или 29,1% от общего объема (в июле – 62 млрд грн);
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- 234,6 млрд грн (в июле – 42 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг, или 23,7% от объема расходов. Среди них:
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- 135,1 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
- 62,2 млрд грн – перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
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- 214,2 млрд грн (в июле – 38,9 млрд грн) - социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21,7% от общего объема расходов. Среди них:
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- 89,4 млрд грн – трансферт Пенсионному фонду Украины для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
- 66,1 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики Украины некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения, выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предоставление ежемесячной адресной помощи внутри перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание;
- 30,4 млрд грн – помощь в рамках программы “єПідтримка”.
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- 65,2 млрд грн (в июле – 3,1 млрд грн) – обслуживание государственного долга, или 6,6% от общего объема;
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- 64,1 млрд грн (в июле – 6,5 млрд грн) – трансферты местным бюджетам, или 6,5% от общего объема.
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