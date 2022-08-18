Бюджет-2022: в правительстве отчитались, куда идут деньги

Детали

Так, с начала полномасштабного вторжения рф общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 988,1 млрд гривен. В июле расходы составили 174,9 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины на 15 августа 2022 года.

В структуре расходов больше всего направлено: