Пенсии за август профинансировали: за месяц расходы выросли на миллиард

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"Пенсионный фонд Украины согласно утвержденному графику завершил финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты в августе направлено 51,4 млрд грн", - сообщили в ПФУ.

Детали

На пенсионные выплаты в июле было направлено 50,2 млрд грн.

Таким образом, расходы на эти цели за месяц выросли на 1,2 млрд грн, или на 2,4%.

Дополнение

По данным Минфина, 214,2 млрд грн ушло на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21,7% от общего объема расходов в Бюджете-2022.