Пенсии за август профинансировали: за месяц расходы выросли на миллиард
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На пенсии за август направили на миллиард гривен больше, чем в июле – в общей сложности 51,4 млрд грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, пишет УНН.
Цитата
"Пенсионный фонд Украины согласно утвержденному графику завершил финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты в августе направлено 51,4 млрд грн", - сообщили в ПФУ.
Детали
На пенсионные выплаты в июле было направлено 50,2 млрд грн.
Таким образом, расходы на эти цели за месяц выросли на 1,2 млрд грн, или на 2,4%.
Дополнение
По данным Минфина, 214,2 млрд грн ушло на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21,7% от общего объема расходов в Бюджете-2022.