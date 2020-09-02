Пенсіонерка тиждень живе поблизу КПВВ "Станиця Луганська", намагаючись потрапити до "ЛНР"

“Безперешкодно відвідати непідконтрольну уряду України територію можуть виключно особи з офіційною пропискою на непідконтрольною уряду України території, решта повинні надати пакет документів, який доводить необхідність візиту. За словами людей, такі обмежувальні заходи ввели з метою недопущення поширення COVID-19. Тепер особи з пропискою на підконтрольній уряду України території змушені по кілька днів чекати, коли їм дозволять перетнути лінію розмежування в сторону непідконтрольною уряду України території. Весь цей час люди знаходяться в так званій „нейтральної“ зоні”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою до гуманітарного центру “Проліска — Станиця Луганська” звернулася мешканка Сум Юлія Миколаївна 1959 року народження. В окупованому Луганську жінці необхідно відвідати вагітну доньку. Вже тиждень пенсіонерка вимушено живе в “нейтральної” зоні, чекаючи можливості перетнути лінію розмежування. Волонтери за особисті кошти придбали та передали жінці продукти.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ зафіксували обмеження в переміщенні людей через КПВВ на Донбасі. Деякі мирні жителі змушені залишатися на ніч неподалік від КПВВ “Станиця Луганська”.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік роботи.