Пенсионерка неделю живет вблизи КПВВ "Станица Луганская", пытаясь попасть в "ЛНР"

“Беспрепятственно посетить неподконтрольную правительства Украины территорию могут только лица с официальной пропиской на неподконтрольной правительству Украины территории, остальные должны предоставить пакет документов, который доказывает необходимость визита. По словам людей, такие ограничительные меры ввели с целью недопущения распространения COVID-19. Теперь лица с пропиской на подконтрольной правительству Украины территории вынуждены по несколько дней ждать, когда им позволят пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Все это время люди находятся в так называемой „нейтральной“ зоне”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью к гуманитарного центра “Пролеска — Станица Луганская” обратилась жительница Сум Юлия Николаевна 1959 года рождения. В оккупированном Луганске женщине необходимо посетить беременную дочь. Уже неделю пенсионерка вынужденно живет в “нейтральной” зоне, ожидая возможности пересечь линию разграничения. Волонтеры за личные средства приобрели и передали женщине продукты.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ зафиксировали ограничение в перемещении людей через КПВВ на Донбассе. Некоторые мирные жители вынуждены оставаться на ночь неподалеку от КПВВ “Станица Луганская”.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы.