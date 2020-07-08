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Пенсіонер намагався вивезти з окупованого Луганська набої

Пенсіонер намагався вивезти з окупованого Луганська набої

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. На Луганщині прикордонники викрили 71-річного чоловіка, який намагався незаконно перевезти через лінію розмежування набої, які купив в окупованому Луганську для відлякування собак. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“На Луганщині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення з тимчасово окупованої території набоїв. 25 набоїв калібру 9 мм виявили прикордонники під час оформлення у КПВВ „Станиця Луганська“ 71-річного громадянина України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що чоловік зізнався, що придбав набої в окупованому Луганську. Пояснив, що, нібито, є легальним власником пістолета, а боєприпаси купив, щоб пострілами відлякувати собак. Так, прикордонний пес Алекс винюхав заборонений вміст у сумці мандрівника.

Знайдені набої у чоловіка вилучили та встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції для проведення експертизи.

Також до Станично-Луганського відділу поліції направили повідомлення про виявлення ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 191 КУпАП “Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів”.

Нагадаємо, поліцейські Львівщини затримали священнослужителя за торгівлю зброєю.

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