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Пенсионер пытался вывезти из оккупированного Луганска патроны

Пенсионер пытался вывезти из оккупированного Луганска патроны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В Луганской области пограничники разоблачили 71-летнего мужчину, который пытался незаконно перевезти через линию разграничения патроны, которые купил в оккупированном Луганске для отпугивания собак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“В Луганской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения с временно оккупированной территории патронов. 25 патронов калибра 9 мм обнаружили пограничники при оформлении в КПВВ „Станица Луганская“ 71-летнего гражданина Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина признался, что приобрел патроны в оккупированном Луганске. Пояснил, что, якобы, является легальным владельцем пистолета, а боеприпасы купил, чтобы выстрелами отпугивать собак. Так, пограничный пес Алекс вынюхал запрещенное содержимое в сумке путешественника.

Найденные патроны у мужчины изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.

Также в Станично-Луганского отдела полиции направили сообщение об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 191 КУоАП “Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов”.

Напомним, полицейские Львовской области задержали священнослужителя за торговлю оружием.

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