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На Львівщині священнослужителя затримали за торгівлю зброєю

На Львівщині священнослужителя затримали за торгівлю зброєю

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 липня. УНН. Поліцейські Львівщини затримали священнослужителя за торгівлю зброєю. Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

“Злочинну діяльність священнослужителя викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через Інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову. Також він виготовляв набої до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю. 48-річний місцевий мешканець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності — у грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком Шевченківського районного суду Львова, чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5-ти років позбавлення волі” — повідомили у Нацполіції.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнено від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Тому, щоби не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів та відправки поштою “товару” чоловік використовував фіктивні анкетні дані.

Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертне дослідження, за результатами якого вилучені пістолети є вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.

Сьогодні, 8 липня, проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема, за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї.

Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.

Вирішується питання про затримання 48-річного мешканця Львівської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, СБУ цього року вилучила незаконної зброї, як на дві роти солдатів.

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