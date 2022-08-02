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Пекуча спека у другій половині літа призвела до цвітіння Дніпра

Пекуча спека у другій половині літа призвела до цвітіння Дніпра

Київ • УНН

 • 534951 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пекуча спека в Україні протягом останнього часу призвела до цвітіння річки Дніпро. Про це журналісту УНН повідомив речник служби утримання водних об'єктів КП “Плесо” Євген Кобан.

Цитата

“Цвітіння Дніпра відбувається кожен рік у другій половині літа. Усе зелене, що є в Дніпрі, воно потрапляє туди з Київського водосховища (Київське море – ред.). Це відбувається через спеку та високу температуру. Така ситуація спостерігається не тільки у Києві, але й в інших містах та по всьому світі”, – пояснив речник служби.

Деталі

Він додав, що існують певні норми, яким має відповідати якість води. Погіршення стану водойм часто відбувається після дощу — такі норми можуть бути перевищені.

“Ми беремо аналізи, проводимо моніторинг поверхневих вод, і деякі пляжі відповідають нормам, а деякі - ні. Потім це змінюється через погодні умови”, – продовжує Кобан.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи впливає війна на бактеріологічний стан водойм, речник зауважив, що військові події можуть вплинути на якість води з хімічної точки зору, проте не впливають на бактеріологічний стан.

Доповнення

Екологи наголошують, що ситуація із забрудненням Дніпра погіршується з кожним роком.

Минулого року повідомляли, що екологічний стан Дніпра катастрофічний – у поверхневих водах був виявлений 161 забруднювач.

За словами людей, у яких є контакт з водою, цвітіння річки часто викликає алергію, а основною причиною називають фосфати. Ними харчуються водорості та завдяки ним розростаються.

1 грам фосфатів може “створити” 5-10 кг синьо-зелених водоростей. Найбільшу кількість фосфатів містять в собі мийні засоби. Тому, окрім як через вилов риб-санітарів, вода цвіте через стоки.

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