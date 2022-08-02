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Жгучая жара во второй половине лета привела к цветению Днепра

Киев • УНН

 • 534947 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Жгучая жара в Украине в последнее время привела к цветению реки Днепр. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь службы содержания водных объектов КП “Плесо” Евгений Кобан.

Цитата

“Цветение Днепра происходит каждый год во второй половине лета. Все зеленое, что есть в Днепре, оно попадает туда из Киевского водохранилища (Киевское море – ред.). Это происходит из-за жары и высокой температуры. Такая ситуация наблюдается не только в Киеве, но и в других городах и во всем мире”, – объяснил представитель службы.

Детали

Он добавил, что существуют определенные нормы, которым должно соответствовать качество воды. Ухудшение состояния водоемов часто происходит после дождя — такие нормы могут быть превышены.

“Мы берем анализы, проводим мониторинг поверхностных вод, и некоторые пляжи соответствуют нормам, а некоторые – нет. Затем это меняется из-за погодных условий”, – продолжает Кобан.

Отвечая на вопрос журналиста, влияет ли война на бактериологическое состояние водоемов, представитель службы заявил, что военные события могут повлиять на качество воды с химической точки зрения, однако не влияют на бактериологическое состояние.

Дополнение

Экологи отмечают, что ситуация с загрязнением Днепра ухудшается с каждым годом.

В прошлом году сообщали, что экологическое состояние Днепра катастрофическое – в поверхностных водах был обнаружен 161 загрязнитель.

По словам людей, у которых есть контакт с водой, цветение реки часто вызывает аллергию, а основной причиной называют фосфаты. Ими питаются водоросли и благодаря им разрастаются.

1 грамм фосфатов может “создать” 5-10 кг сине-зеленых водорослей. Наибольшее количество фосфатов включают в себя моющие средства. Поэтому, кроме как из-за вылова рыб-санитаров, вода цветет из-за стоков.

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