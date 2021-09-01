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“Цвіте та стогне Дніпр широкий”: в Україні продовжують забруднювати найбільшу річку

Київ • УНН

 • 48997 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кожного літнього сезону в Україні розпочинається цвітіння Дніпра синьо-зеленими водоростями. Його пік припадає на кінець липня-початок серпня. За словами екологів, ситуація із забрудненням Дніпра погіршується з кожним роком, пише УНН.

Деталі

У літній період водорості вкривають найбільший об’єм річки. Вони починають розкладатися та насичувати воду токсинами, що негативно впливає на фауну Дніпра.

Цього року ситуацію погіршила літня аномальна спека в Україні, яка призвела до раннього цвітіння Дніпра та розмноження кишкової палички.

Цитата

“Цього року через аномальну спеку ситуація така виникла на тиждень раніше. Минулого року погіршення виникло рівно 15 липня, а цього року ситуація загострилася вже 5 липня”, - розповідав УНН начальник служби утримання водних об'єктів КП “Плесо” Костянтин Пігуля.

Додамо

Ще у червні повідомлялося, що екологічний стан Дніпра катастрофічний – у поверхневих водах був виявлений 161 забруднювач. 

За словами людей, в яких є контакт з водою - цвітіння річки часто викликає алергію, а основною причиною називають фосфати. Ними харчуються водорості, та завдяки ним розростаються.

1 грамм фосфатів може “створити” 5-10 кг синьо-зелених водоростей. Найбільшу кількість фосфатів містять в собі мийні засоби. Тому окрім вилову риб-санітарів, вода цвіте через стоки.

Зазначимо, що в уряді розробляють проект постанови про внесення змін до технічного регламенту мийних засобів, яким мають обмежити використання фосфатів.

На екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води в межах реалізації Програми протягом 4 років спрямували лише 4,2 млн грн.

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