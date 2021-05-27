В Україні хочуть обмежити використання фосфатів у миючих засобах

Деталі

Очікується, що вміст фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах, що використовуються як для побутового, так і для промислового прання та миття, зменшуватиметься поетапно.

Окрім внесення змін до технічного регламенту мийних засобів, планується оновити інші документи. Зокрема, перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів.

Також на розгляд Кабінетові міністрів мають внести проект Плану заходів з державного ринкового нагляду та державного контролю продукції щодо відповідності мийних засобів вимогам технічного регламенту мийних засобів.

Доповнення

Уже не перший рік навколо теми заборони використання фосфатів у мийних засобах тривають дискусії. І у той час, коли світові країни законодавчо обмежили або повністю заборонили використання фосфатів у мийних засобах ще у 80-90 роках минулого століття, в Україні продовжує діяти застарілий технічний регламент, відзначали раніше у Міндовкілля. Український документ має певні розбіжності з Регламентом ЄС 648/2004 "Про миючі засоби".

Водночас, нова урядова ініціатива - не перша спроба змінити відповідне законодавство. Так, ще у 2019 році парламент відхилив законопроект, який передбачає заборону миючих засобів, які містять фосфати.

Наразі ж розглядається можливість розширити обмеження на інші, окрім пральних порошків, мийні засоби для побутового прання, наприклад, рідкі або ж таблетовані.

У Міндовкілля сподіваються, що нове законодавство допоможе зменшити "цвітіння" великих річок, а водоканалам - краще справлятися з очищенням стічних вод.

Так, статистика свідчить, що у 2019 році до водних об’єктів України скинуто майже 6 тисяч тонн фосфатів. Найбільшим забруднювачем водойм є житлово-комунальне господарство – 5354 тонни.