В Україні хочуть обмежити використання фосфатів у миючих засобах

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 10041 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 43722 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 130243 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 167749 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 150822 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 154262 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106092 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87515 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 201061 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89363 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 84398 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 25517 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 38449 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 47401 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 64035 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 167826 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 201015 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 293396 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 458872 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 443517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12622 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37445 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42611 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42867 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43622 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

В Україні хочуть обмежити використання фосфатів у миючих засобах

Київ • УНН

 • 19427 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. В уряді розробляють проект постанови про внесення змін до технічного регламенту мийних засобів, яким мають обмежити використання фосфатів. Участь у цій роботі беруть Міндовкілля, Мінекономіки, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Держпродспоживслужба, де і повідомили про зміни, що готуються, передає УНН.

В Україні хочуть обмежити використання фосфатів у миючих засобах

Деталі

Очікується, що вміст фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах, що використовуються як для побутового, так і для промислового прання та миття, зменшуватиметься поетапно.

Окрім внесення змін до технічного регламенту мийних засобів, планується оновити інші документи. Зокрема, перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів.

Також на розгляд Кабінетові міністрів мають внести проект Плану заходів з державного ринкового нагляду та державного контролю продукції щодо відповідності мийних засобів вимогам технічного регламенту мийних засобів.

Доповнення

Уже не перший рік навколо теми заборони використання фосфатів у мийних засобах тривають дискусії. І у той час, коли світові країни законодавчо обмежили або повністю заборонили використання фосфатів у мийних засобах ще у 80-90 роках минулого століття, в Україні продовжує діяти застарілий технічний регламент, відзначали раніше у Міндовкілля. Український документ має певні розбіжності з Регламентом ЄС 648/2004 "Про миючі засоби".

Водночас, нова урядова ініціатива - не перша спроба змінити відповідне законодавство. Так, ще у 2019 році парламент відхилив законопроект, який передбачає заборону миючих засобів, які містять фосфати.

Наразі ж розглядається можливість розширити обмеження на інші, окрім пральних порошків, мийні засоби для побутового прання, наприклад, рідкі або ж таблетовані.

У Міндовкілля сподіваються, що нове законодавство допоможе зменшити "цвітіння" великих річок, а водоканалам - краще справлятися з очищенням стічних вод.

Так, статистика свідчить, що у 2019 році до водних об’єктів України скинуто майже 6 тисяч тонн фосфатів. Найбільшим забруднювачем водойм є житлово-комунальне господарство – 5354 тонни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономікаЗдоров'я
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40