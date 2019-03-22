В Україні зростає концентрація вмісту фосфатів у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні протягом останніх років зростає концентрація вмісту фосфатів у водних об’єктах. Про це повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Протягом останніх років зростає концентрація вмісту фосфатів (у водних об’єктах України – ред.) Причинами їх надходження у поверхневі води є використання фосфатовмісних миючих засобів та недостатня очистка стічних вод очисними спорудами", — йдеться у повідомленні.
Також, досить високі значення показників сольового складу ( сульфати,хлориди та сухий залишок) спостерігається у водах річок півдня та сходу України і Причорномор’я, що є характерним для цих регіонів.
Нагадаємо, торік в Україні відновили фінансування програму "Захист територій від шкідливої дії вод", на яку з 2012 року не виділяли коштів.