В Украине растет концентрация содержания фосфатов в реках

"В течение последних лет растет концентрация содержания фосфатов (в водных объектах Украины - ред.) причинами их поступления в поверхностные воды является использование фосфатосодержащих моющих средств и недостаточная очистка сточных вод очистными сооружениями", - говорится в сообщении.



Также, достаточно высокие значения показателей солевого состава (сульфаты, хлориды и сухой остаток) наблюдается в водах рек юга и востока Украины и Причерноморья, что характерно для этих регионов.



Напомним, в прошлом году в Украине возобновили финансирование программы "Защита территорий от вредного воздействия вод", на которую с 2012 года не выделяли средств.