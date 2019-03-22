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В Украине растет концентрация содержания фосфатов в реках

Киев • УНН

 • 22110 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине в последние годы растет концентрация содержания фосфатов в водных объектах. Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

В Украине растет концентрация содержания фосфатов в реках

"В течение последних лет растет концентрация содержания фосфатов (в водных объектах Украины - ред.) причинами их поступления в поверхностные воды является использование фосфатосодержащих моющих средств и недостаточная очистка сточных вод очистными сооружениями", - говорится в сообщении.

Также, достаточно высокие значения показателей солевого состава (сульфаты, хлориды и сухой остаток) наблюдается в водах рек юга и востока Украины и Причерноморья, что характерно для этих регионов.

Напомним, в прошлом году в Украине возобновили финансирование программы "Защита территорий от вредного воздействия вод", на которую с 2012 года не выделяли средств.

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