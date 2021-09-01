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"Цветет и стонет Днепр широкий": в Украине продолжают загрязнять самую большую реку

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Каждый летний сезон в Украине начинается цветение Днепра сине-зелеными водорослями. Его пик приходится на конец июля-начало августа. По словам экологов, ситуация с загрязнением Днепра ухудшается с каждым годом, пишет УНН.

Детали

В летний период водоросли покрывают наибольший объем реки. Они начинают разлагаться и насыщать воду токсинами, что негативно влияет на фауну Днепра.

В этом году ситуацию усугубила летняя аномальная жара в Украине, которая привела к раннему цветению Днепра и размножению кишечной палочки.

Цитата

"В этом году из-за аномальной жары ситуация такая возникла на неделю раньше. В прошлом году ухудшение возникло ровно 15 июля, а в этом году ситуация обострилась уже 5 июля", - рассказывал УНН начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Константин Пигуля.

Добавим

Еще в июне сообщалось, что экологическое состояние Днепра катастрофическок - в поверхностных водах был обнаружен 161 загрязнитель.

По словам людей, у которых есть контакт с водой - цветение реки часто вызывает аллергию, а основной причиной называют фосфаты. Ими питаются водоросли, и благодаря им разрастаются.

1 грамм фосфатов может "создать" 5-10 кг сине-зеленых водорослей. Наибольшее количество фосфатов содержат в себе моющие средства. Поэтому кроме отлова рыб-санитаров, вода цветет из-за стоков.

Отметим, что в правительстве разрабатывают проект постановления о внесении изменений в технический регламент моющих средств, которым должны ограничить использование фосфатов.

На экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды в рамках реализации Программы в течение 4 лет направили только 4,2 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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