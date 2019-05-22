Пекін відкритий для продовження торгових переговорів з Вашингтоном - посол КНР

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Китай залишає відкритими двері для продовження торгових переговорів з США. Про це заявив у вівторок в ефірі телеканалу Fox News китайський посол в США Цуй Тянькай, передає УНН з посиланням також на агентство Reuters.

“Перш за все, нам треба пам’ятати, що хороша торгова угода послужить інтересам обох країн. По-друге, хороша угода укладається на основі взаємної поваги і взаємної вигоди сторін. По-третє, Китай залишається готовим продовжувати переговори з нашими колегами з метою довести їх до логічного завершення”, — зазначив дипломат.

“Наші двері залишаються відкритими”, — підкреслив посол. “Якщо згадати весь процес торгових переговорів між нами протягом минулого року, стає ясно, що США неодноразово змінювали рішення в останній момент і зривали з великими труднощами узгоджену угоду”, — констатував китайський дипломат.

З його точки зору, у дисбалансу в торгівлі між США і Китаєм є “безліч структурних підстав”. “Це не просто жонглювання цифрами. Ми як і раніше готові шукати підходи до усунення дисбалансів у торгівлі. Ми готові здійснювати конкретні дії, щоб закуповувати більше американських товарів і послуг”, — запевнив посол КНР. “Якщо у обох сторін є необхідна політична воля, то ми можемо відчувати оптимізм (щодо успішного завершення переговорів)”, — резюмував він.

Як стало відомо раніше, у Китаї не показали фінал “Гри престолів” через торговельну війну з США.

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