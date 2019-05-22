Пекин открыт для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном - посол КНР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Китай оставляет открытыми двери для продолжения торговых переговоров с США. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox News китайский посол в США Цуй Тянькай, передает УНН со ссылкой также на агентство Reuters.

“Прежде всего, нам надо помнить, что хорошая торговая сделка послужит интересам обеих стран. Во-вторых, хорошая сделка заключается на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды сторон. В-третьих, Китай остается готовым продолжать переговоры с нашими коллегами с целью довести их до логического завершения”, — отметил дипломат.

“Наши двери по-прежнему открыты”, — подчеркнул посол. “Если вспомнить весь процесс торговых переговоров между нами на протяжении минувшего года, становится ясно, что США неоднократно меняли решения в последний момент и срывали с большим трудом согласованную сделку”, — констатировал китайский дипломат.

С его точки зрения, у дисбаланса в торговле между США и Китаем имеется “множество структурных оснований”. “Это не просто жонглирование цифрами. Мы по-прежнему готовы искать подходы к устранению дисбалансов в торговле. Мы готовы совершать конкретные действия, чтобы закупать больше американских товаров и услуг”, — заверил посол КНР. “Если у обеих сторон имеется требуемая политическая воля, то мы можем испытывать оптимизм (в отношении успешного завершения переговоров)”, — резюмировал он.

Как стало известно ранее, в Китае не показали финал “Игры престолов” из-за торговой войны с США.

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