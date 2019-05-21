У Китаї не показали фінал "Гри престолів" через торговельну війну з США

КИЇВ. 21 мая. УНН. Китайська телекомунікаційна компанія, що є офіційним транслятором продуктів каналу HBO у КНР, не показала завершальну серію "Гри престолів" через торговельну війну між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.