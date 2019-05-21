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У Китаї не показали фінал "Гри престолів" через торговельну війну з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 мая. УНН. Китайська телекомунікаційна компанія, що є офіційним транслятором продуктів каналу HBO у КНР, не показала завершальну серію "Гри престолів" через торговельну війну між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

"Китайська телекомунікаційна компанія Tencent, ексклюзивний провайдер контенту телеканалу НВО в Китаї, не показала фінальну серію культового серіалу "Гра престолів" через торговельний конфлікт між США та КНР", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завершальна серія "Гри престолів" мала з’явитися на платформі Tencent Video зранку в понеділок, але китайські глядачі побачили натомість сповіщення про проблеми з каналом передачі.

Ображені споживачі почали вимагати повернути їм кошти, заплачені за передплату на Tencent Video, а деякі погрожували навіть видалити свої профілі.

У свою чергу представники НВО зазначили, що китайська влада заборонила Tencent Video транслювати "Гру престолів" через суперечку з Вашингтоном.

Нагадаємо, близько 19,3 млн чоловік подивилися прем'єру останньої, шостої серії заключного сезону серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), яка відбулася в неділю.

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