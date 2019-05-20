Останню серію "Ігри престолів" подивилися рекордні 19,3 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Близько 19,3 млн чоловік подивилися прем'єру останньої, шостої серії заключного сезону серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), яка відбулася в неділю. Про це повідомив у понеділок телеканал HBO, передає УНН.
Попередню серію подивилися близько 18,4 млн чоловік. Як заявляв HBO, це був на той момент рекордно високий показник для серіалів у жанрі фентезі. Попередній рекорд - 17,8 млн глядачів - належав третьому епізоду "Довга ніч" (The Long Night), яку показали в ефірі три тижні тому.
Восьмий сезон популярного серіалу стартував 14 квітня, він складається з шести епізодів.
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Серіал був створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду і полум'я" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартіна. Прем'єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року. Ця кіносага є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення. За даними ЗМІ, восьмий сезон обійшовся HBO в суму понад 90 млн доларів.
Нагадаємо, що в 4-му епізоді 8 сезону серіалу "Гра престолів" в кадрі з'явилася одноразова чашка для кави з логотипом, нібито, схожим на Starbucks. Фанати поширили в соцмережах кадри з кіноляпи коментуючи цю чашку як напій зі Starbucks.
За оцінками генерального директора по маркетингу компанії Hollywood Branded Стейсі Джонс Starbucks через кілька днів після інциденту отримала безкоштовну рекламу в розмірі 2,3 мільярда доларів.