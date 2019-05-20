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6 марта, 19:19 • 137870 просмотра

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Последнюю серию "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13092 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Около 19,3 млн человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал HBO, передает УНН.

Предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. Как заявлял HBO, это был на тот момент рекордно высокий показатель для сериалов в жанре фэнтези. Предыдущий рекорд — 17,8 млн зрителей — принадлежал третьем эпизода “Долгая ночь” (The Long Night), которую показали в эфире три недели назад.

Восьмой сезон популярного сериала стартовал 14 апреля, он состоит из шести эпизодов.

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Сериал был создан по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся HBO в сумму более 90 млн долларов.

Напомним, что в 4-м эпизоде 8 сезона сериала “Игра престолов” в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, якобы, похожим на Starbucks. Фанаты распространили в соцсетях кадры с киноляпы комментируя эту чашку как напиток со Starbucks.

По оценкам генерального директора по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс Starbucks через несколько дней после инцидента получила бесплатную рекламу в размере 2,3 миллиарда долларов .

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