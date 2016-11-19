Печерський суд переніс обрання запобіжного заходу для О.Єфремова на 21 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжить розгляд клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-нардепа від ПР Олександра Єфремова на 21 листопада, передає УНН із посиланням на "112 Україна".
Суд розпочне розгляд клопотання у справі О.Єфремова об 11.00.
Як повідомляв УНН, 18 листопада Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-нардепа від ПР Олександра Єфремова.
За словами О.Єфремова, засідання зібрали екстрено, а його самого повідомили за півгодини до початку суду.
Клопотання про продовження запобіжного заходу для екс-нардепа розглядає слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва В. Карабань.
Нагадаємо, 27 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, до 24 листопада, без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від ПР Олександра Єфремова.
30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.
Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч. 5 ст. 191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.