Паводкова хвиля пошкодила міст у центрі Сваляви
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, у центрі м.Свалява на Закарпатті паводкова хвиля пошкодила бетонний міст через р.Свалявка. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН. Вода підмила одну з опор, внаслідок чого бетонне покриття просіло приблизно на півтора метра.
“Міст уже довгі роки перебував у аварійному стані, а теперішнього паводка не витримав. Рух транспорту через міст закрито, однак проїхати в присілок Бистрий можна іншими шляхами. На місце направлені фахівці, які визначать ступінь пошкодження й подальшого відновлення мосту”, — прокоментував ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Нагадаємо, у с.Сіль Великоберезнянського району через перелив води обмежено автомобільний рух на автодорозі “Ужгород—Львів”.