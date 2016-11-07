Паводковая волна повредила мост в центре Свалявы
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в центре Свалявы в Закарпатской области паводковая волна повредила бетонный мост через р.Свалявка. Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН. Вода подмыла одну из опор, в результате чего бетонное покрытие просело примерно на полтора метра.
"Мост уже долгие годы находился в аварийном состоянии, а этого паводка не выдержал. Движение транспорта через мост закрыто, однако проехать в поселок Быстрый можно другими путями. На место направлены специалисты, которые определят степень повреждения и последующего восстановления моста", - прокомментировал ситуацию глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
Напомним, в с.Соль Великоберезнянского района из-за перелива воды ограничено автомобильное движение на автодороге "Ужгород-Львов".