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Павлу Грибу дозволять зустрітися з консулом тільки після вироку

Павлу Грибу дозволять зустрітися з консулом тільки після вироку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Українському політв'язню Павлу Грибу дозволять зустрітися з консулом лише після оголошення вироку. Про це повідомила в ефірі одного з телеканалів Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні. І, нібито дадуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку. Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією. Треба надати таке побачення. Перенесення не може бути", – зазначила Денісова.

Вона повідомила, що звернулася до всіх представників дипломатичних місій, розташованих у місті Ростов-на-Дону, щоб вони потрапили на суд і побачили, як виглядає і який стан у Павла Гриба.

"Вчора я отримала відповідь від Федотова – це радник Путіна, він головує в Раді з прав людини РФ – що обстеження всі зроблено і зараз нібито російські лікарі говорять, що його стан задовільний. Але ми знаємо, що судове засідання було перенесено на 18 лютого", - додала Денісова.

Нагадаємо, український політв'язень Павло Гриб написав листа російському виданню

Як повідомляв УНН, Павло Гриб подав скаргу до суду  щодо його побиття слідчими.

Суд не заперечив присутність лікаря Гриба на наступному засіданні.

Українські Національні Новини

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