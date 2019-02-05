Павлу Грибу позволят встретиться с консулом только после приговора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинскому политзаключенному Павлу Грибу позволят встретиться с консулом только после вынесения приговора. Об этом сообщила в эфире одного из телеканалов Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Я знаю, что суд отказал матери в свидании. И, якобы дадут возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора. Это не предусмотрено консульской конвенцией, подписанной между Украиной и Российской Федерацией. Надо предоставить такое свидание. Переноса не может быть", - отметила Денисова.
Она сообщила, что обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростов-на-Дону, чтобы они попали на суд и увидели, как выглядит и какое состояние у Павла Гриба.
"Вчера я получила ответ от Федотова - это советник Путина, он председательствует в Совете по правам человека РФ - что обследования все сделаны и сейчас якобы российские врачи говорят, что его состояние удовлетворительное. Но мы знаем, что судебное заседание было перенесено на 18 февраля" , - добавила Денисова.
Напомним, украинский политзаключенный Павел Гриб написал письмо российскому изданию.
Как сообщал УНН, Павел Гриб подал жалобу в суд по его избиению следователями.
Суд не отрицал присутствие врача Гриба на следующем заседании.