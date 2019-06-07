Павелко про перемогу U-20: це неймовірно

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У чвертьфінальному поєдинку юнацького чемпіонату світу українська збірна обіграла суперників із Колумбії та вийшла до півфіналу. Президент УАФ Андрій Павелко привітав команду, про що написав у Facebook, передає УНН.

"Браво, збірна України U-20! Ви пишете історію українського футболу! Вперше ми граємо у півфіналі чемпіонату світу! Це неймовірно і за це подяка футболістам і тренерському штабу на чолі з Олександром Петраковим! Слава Україні!!!" - зазначив він.

Нагадаємо, національна збірна України з футболу успішно стартувала у відборі до ЄВРО-2020, а сьогодні зіграє з Сербією у Львові. А молодіжна збірна вперше за 10 років днями перемогла у турнірі ім. Лобановского. 

За словами екс-наставника збірної України та “Дніпра” Мирона Маркевича, такі вагомі успіхи українського футболу засвідчують правильну політику УАФ

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