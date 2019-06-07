Павелко о победе U-20: это невероятно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В четвертьфинальном поединке юношеского чемпионата мира украинская сборная обыграла соперников из Колумбии и вышла в полуфинал. Президент УАФ Андрей Павелко поздравил команду, о чем написал в Facebook, передает УНН.
"Браво, сборная Украины U-20! Вы пишете историю украинского футбола! Впервые мы играем в полуфинале чемпионата мира! Это невероятно и за это благодарность футболистам и тренерскому штабу во главе с Александром Петраковым Слава Украине !!!" - отметил он.
Напомним, национальная сборная Украины по футболу успешно стартовала в отборе к Евро-2020, а сегодня сыграет с Сербией во Львове. А молодежная сборная впервые за 10 лет на днях победила в турнире им. Лобановского.
По словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича, такие весомые успехи украинского футбола свидетельствуют правильную политику УАФ.