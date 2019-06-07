Павелко о победе U-20: это невероятно

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 26007 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 47846 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113205 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108885 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136196 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143988 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129980 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130059 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131262 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В четвертьфинальном поединке юношеского чемпионата мира украинская сборная обыграла соперников из Колумбии и вышла в полуфинал. Президент УАФ Андрей Павелко поздравил команду, о чем написал в Facebook, передает УНН.

"Браво, сборная Украины U-20! Вы пишете историю украинского футбола! Впервые мы играем в полуфинале чемпионата мира! Это невероятно и за это благодарность футболистам и тренерскому штабу во главе с Александром Петраковым Слава Украине !!!" - отметил он.

Напомним, национальная сборная Украины по футболу успешно стартовала в отборе к Евро-2020, а сегодня сыграет с Сербией во Львове. А молодежная сборная впервые за 10 лет на днях победила в турнире им. Лобановского.

По словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича, такие весомые успехи украинского футбола свидетельствуют правильную политику УАФ.

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