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Павелко назвав розпалюванням міжнаціональної ворожнечі ситуацію з Зозулею

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив з коментарем стосовно ситуації зі скандалом пов’язаним із фанатами “Райо Вальєкано” та форварда “Альбасете” Романом Зозулею, інформує УНН з посиланням на сторінку Павелка у Facebook.

Павелко вважає, що образи в бік Зозулі мають бути розслідувані іспанською поліцією.

“Ксенофобія, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і грубе хуліганство! Інакше не можна назвати те, що відбулося в Іспанії під час поєдинку ФК “Райо Вальєкано” проти клубу “Альбасете”, за який виступає наш Роман Зозуля. Образи, які лунали на адресу нашого співвітчизника і відданого патріота України, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції. Щиро вдячний арбітру матчу, який прийняв рішення не продовжувати поєдинок, клубу “Альбасете” за підтримку Романа і керівництву Ла Ліги, яка вже засудила поведінку вболівальників “Райо Вальєкано”, — йдеться у коментарі чиновника.

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Павелко також виразив підтримку Зозулі збоку УАФ.

“Ксенофобії, расизму та іншим проявам нетерпимості не місце на трибунах, як і будь де!!! Романе, Українська асоціація футболу і вся Україна підтримують тебе! Слава Україні!”, — додав Павелко.

Нагадаємо, що через образи уболівальників “Райо Вальєкано” другий тайм матчу був скасований арбітром.

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