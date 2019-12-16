Віце-президент "Альбасете" розповів про сльози Зозулі під час гри з "Райо Вальєкано"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Віце-президент іспанського клубу “Альбасете” Віктор Варела розповів про реакцію українського форварда Романа Зозулі на образи фанатів “Райо Вальєкано” під час матчу 20-го туру Сегунди. Слова Варели приводить сайт “5maseldescuento.es”, передає УНН.
“Зозуля пригнічений, він плакав у роздягальні. Очевидно, це була досить важка ситуація для нього. Я можу тільки сказати, що Роман з тих пір, як прибув в „Альбасете“, поводився зразково і не тільки був відмінним футболістом, але і відмінним напарником в команді. Зозуля дуже постраждав, це була дуже важка ситуація для нього. Ми хочемо, щоб він міг грати без такого тиску. Нам всім потрібно постаратися викорінити ситуації, які бентежать нас усіх. Але це було складно і для гравців команди суперника”, — зізнався Варела.
Крім того, віце-президент клубу підкреслив правильність рішення судді щодо зупинки матчу.
Як повідомляв УНН, образливі вигуки уболівальників “Райо Вальєкано” на адресу Зозулі стали причиною зупинки матчу з “Альбасете”, який не закінчився.