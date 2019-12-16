Вице-президент "Альбасете" рассказал о слезах Зозули во время игры с "Райо Вальекано"

“Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке. Очевидно, это была довольно тяжелая ситуация для него. Я могу только сказать, что Роман с тех пор, как прибыл в „Альбасете“, вел себя образцово и не только был отличным футболистом, но и отличным напарником в команде. Зозуля очень пострадал, это была очень тяжелая ситуация для него. Мы хотим, чтобы он мог играть без такого давления. Нам всем нужно постараться искоренить ситуации, которые смущают нас. Но это было сложно и для игроков команды соперника”, — признался Варела.

Кроме того, вице-президент клуба подчеркнул правильность решения судьи об остановке матча.

Как сообщал УНН, оскорбительные выкрики болельщиков “Райо Вальекано” в адрес Зозули стали причиной остановки матча с “Альбасете”, который не закончился.