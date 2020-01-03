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Патруль ОБСЄ зафіксував "Гради" на окупованій Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій частині Донецької області розміщення з порушенням чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град”. Відповідна інформація наведена у звіті СММ ОБСє за 3 січня, передає УНН.

За даними СММ, патруль помітив реактивні системи залпового вогню “Град” 1 січня.

У звіті зазначено, що йдеться про 4 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 “Град”, 122 мм). Їх зафіксували в непідконтрольних Києву районах поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька).

Раніше у СММ ОБСЄ розповіли про порушення режиму тиші на Донбасі у новорічну ніч.

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