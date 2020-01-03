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У СММ ОБСЄ розповіли про порушення режиму тиші на Донбасі у новорічну ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ оприлюднили перший звіт за перші дні 2020 року. Так спостерігачі відзвітували про порушення режиму тиші на Донбасі у переддень Нового року та 1 січня, передає УНН.

Так, за даними СММ, у період із вечора 30 до вечора 31 грудня 2019 року Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

“У період із вечора 31 грудня 2019 року до вечора 1 січня 2020 року СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попередньою добою”, — йдеться у звіті.

Також спостерігачі вказують, що у період із вечора 1 до вечора 2 січня 2020 року в Донецькій і Луганській областях Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою.

За даними звіту, вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії, який пролітав над районами на південній околиці непідконтрольного урядові Луганська.

Нагадаємо, за даними пресцентру ООС, 31 грудня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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