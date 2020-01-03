У СММ ОБСЄ розповіли про порушення режиму тиші на Донбасі у новорічну ніч

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ оприлюднили перший звіт за перші дні 2020 року. Так спостерігачі відзвітували про порушення режиму тиші на Донбасі у переддень Нового року та 1 січня, передає УНН.