В СММ ОБСЕ рассказали о нарушении режима тишины на Донбассе в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнародовали первый отчет за первые дни 2020 года. Так наблюдатели отчитались о нарушении режима тишины на Донбассе в канун Нового года и 1 января, передает УНН.
Так, по данным СММ, в период с вечера 30 декабря до вечера 31 декабря 2019 года Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.
"В период с вечера 31 декабря 2019 года до вечера 1 января 2020 года СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете.
Также наблюдатели указывают, что в период с вечера 1 до вечера 2 января 2020 года в Донецкой и Луганской областях Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками.
По данным отчета, огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, который пролетал над районами на южной окраине неподконтрольного правительству Луганска.
Напомним, по данным пресс-центра ООС, 31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.