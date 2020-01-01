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ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. 31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби, 1 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною.

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