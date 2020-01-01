ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений с БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Четыре обстрелы позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
у Новолуганского - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток, 1 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, ситуация на участках разведения войск остается стабильной.