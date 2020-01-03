Патруль ОБСЕ зафиксировал "Грады" на оккупированной Донецкой области

По данным СММ, патруль заметил реактивные системы залпового огня "Град" 1 января.

В отчете указано, что речь идет о 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Их зафиксировали в неподконтрольных Киеву районах вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

Ранее в СММ ОБСЕ рассказали о нарушении режима тишины на Донбассе в новогоднюю ночь.