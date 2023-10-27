Пашиян сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном у найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Вірменія сподівається найближчими місяцями укласти мирну угоду з Азербайджаном та встановити з нею дипломатичні відносини. Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Голос Америки, передає УНН.
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«Найближчими місяцями (ми сподіваємося) підписати з Азербайджаном угоду про мир та встановлення дипломатичних відносин», – сказав Пашинян на форумі в Тбілісі, в якому також взяли участь прем'єр-міністри Азербайджану та Грузії.
Деталі
Прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов заявив на форумі, що Баку прагне миру та відновлення транспортного сполучення з Вірменією з 2020 року, але прогрес залежить від готовності Єревана діяти.
Пашинян також заявив у четвер, що Вірменія сподівається відкрити кордон із Туреччиною для громадян третіх країн та власників дипломатичних паспортів.
Цей кордон був закритий з 1993 р., коли Туреччина розірвала відносини з Вірменією через війну між Єреваном та Баку за Нагірний Карабах. Туреччина відмовилася відновити кордон без мирного врегулювання між двома країнами.
Нагадаємо
Зустріч президента Європейського союзу Шарля Мішеля, прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва скасували, бо глава Азербайджану не знайшов часу на неї приїхати.