Президент Азербайджану не знайшов часу зустрітися з прем’єром Вірменії у Брюсселі – МЗС Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Зустріч президента Європейського союзу Шарля Мішеля, прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва скасували, бо глава Азербайджану не знайшов часу на неї приїхати. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на заяву міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, передає УНН.
Цитата
«Вочевидь, президент Азербайджану [не знайшов часу приїхати. – Ред.], тому що ми готові брати участь у цій зустрічі і зараз. Сподіваюся, що проблема дійсно в конкретних датах і найближчим часом можна буде узгодити нові дати нової зустрічі. Республіка Вірменія готова взяти участь у цій зустрічі. Ми продовжуємо дотримуватися мирного порядку денного», - сказав Арарат Мірзоян у відповідь на питання журналістів про те, хто з учасників запланованої зустрічі не знайшов на неї часу.
Міністр закордонних справ Вірменії також додав, що днями у нього був неофіційний контакт із міністром закордонних справ Азербайджану в Тегерані.
Контекст
За словами спеціального представника ЄС з питань Південного Кавказу і кризи в Грузії Тойво Клаара, тристоронню зустріч скасовано через брак часу. Однак Євросоюз продовжуватиме працювати над тим, щоб така зустріч відбулася і результатом переговорів стало підписання певного документа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пашинян: сформовано дорожню карту з нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном