Президент Азербайджана не нашел времени встретиться с премьером Армении в Брюсселе - МИД Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Встреча президента Европейского союза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева отменили, потому что глава Азербайджана не нашел времени на нее приехать. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, передает УНН.
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«Очевидно, президент Азербайджана [не нашёл времени приехать – Ред.], потому что мы готовы участвовать в этой встрече и сейчас. Надеюсь, что проблема действительно в конкретных датах и в ближайшее время можно будет согласовать новые даты новой встречи. Республика Армения готова принять участие в этой встрече. Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня», - сказал Арарат Мирзоян в ответ на вопрос журналистов о том, кто из участников запланированной встречи не нашел на нее времени.
Министр иностранных дел Армении также добавил, что на днях у него был неофициальный контакт с министром иностранных дел Азербайджана в Тегеране.
Контекст
По словам специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара, трехсторонняя встреча отменена из-за нехватки времени. Однако Евросоюз будет продолжать работать над тем, чтобы такая встреча состоялась и результатом переговоров стало подписание определенного документа.
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