Президент Азербайджана не нашел времени встретиться с премьером Армении в Брюсселе - МИД Армении

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«Очевидно, президент Азербайджана [не нашёл времени приехать – Ред.], потому что мы готовы участвовать в этой встрече и сейчас. Надеюсь, что проблема действительно в конкретных датах и в ближайшее время можно будет согласовать новые даты новой встречи. Республика Армения готова принять участие в этой встрече. Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня», - сказал Арарат Мирзоян в ответ на вопрос журналистов о том, кто из участников запланированной встречи не нашел на нее времени.

Министр иностранных дел Армении также добавил, что на днях у него был неофициальный контакт с министром иностранных дел Азербайджана в Тегеране.

Контекст

По словам специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара, трехсторонняя встреча отменена из-за нехватки времени. Однако Евросоюз будет продолжать работать над тем, чтобы такая встреча состоялась и результатом переговоров стало подписание определенного документа.

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