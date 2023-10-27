Пашиян надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Армения надеется в ближайшие месяцы заключить мирное соглашение с Азербайджаном и установить с ним дипломатические отношения. Об этом заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Голос Америки, передает УНН.
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«В ближайшие месяцы (мы надеемся) подписать с Азербайджаном соглашение о мире и установлении дипломатических отношений», – сказал Пашинян на форуме в Тбилиси, в котором также приняли участие премьер-министры Азербайджана и Грузии.
Детали
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на форуме, что Баку стремится к миру и восстановлению транспортного сообщения с Арменией с 2020 года, но прогресс зависит от готовности Еревана действовать.
Пашинян также заявил в четверг, что Армения надеется открыть границу с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.
Эта граница была закрыта с 1993 г., когда Турция разорвала отношения с Арменией из-за войны между Ереваном и Баку за Нагорный Карабах. Турция отказалась восстановить границу без мирного урегулирования между двумя странами.
Напомним
Встреча президента Европейского союза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева отменили, так как глава Азербайджана не нашел времени на нее приехать.