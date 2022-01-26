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ПАРЄ підтримала поправку із закликом до Росії відвести свої війська від кордонів України

ПАРЄ підтримала поправку із закликом до Росії відвести свої війська від кордонів України

Київ • УНН

 • 22552 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. ПАРЄ підтримала вимогу до Росії якомога швидше відвести свої війська від українських кордонів і зупинити ескалацію воєнної напруги біля кордонів з Україною. Про це повідомив у Telegram-каналі член української парламентської делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

"Важливе доповнення щодо оскарження повноважень російської делегації! Нам вдалося відстояти поправку, співавтором якої я виступав, із закликом до Росії відвести свої війська від кордонів України. І вона потрапила у фінальне рішення!

Це дуже важливо! Тому що, не дивлячись на те, що повноваження РФ були ратифіковані і вона залишається у ПАРЄ, вимога щодо відведення військ – залишається", - написав Гончаренко.

Додамо

Гончаренко також додав, що "Попов, Толстой, Слуцький та інші негідники про це вам не розкажуть".

Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПАРЄ хочуть перевірити легітимність Путіна - нардеп

Нагадаємо

23 січня українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.

Раніше на цьому тижні парламентарі набрали необхідну кількість голосів для оскарження повноважень російської делегації.

А напередодні ПАРЄ підтримала оскарження української делегації щодо обрання заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого віце-президентом Асамблеї.

Українські Національні Новини

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