ПАРЄ підтримала поправку із закликом до Росії відвести свої війська від кордонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. ПАРЄ підтримала вимогу до Росії якомога швидше відвести свої війська від українських кордонів і зупинити ескалацію воєнної напруги біля кордонів з Україною. Про це повідомив у Telegram-каналі член української парламентської делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
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"Важливе доповнення щодо оскарження повноважень російської делегації! Нам вдалося відстояти поправку, співавтором якої я виступав, із закликом до Росії відвести свої війська від кордонів України. І вона потрапила у фінальне рішення!
Це дуже важливо! Тому що, не дивлячись на те, що повноваження РФ були ратифіковані і вона залишається у ПАРЄ, вимога щодо відведення військ – залишається", - написав Гончаренко.
Додамо
Гончаренко також додав, що "Попов, Толстой, Слуцький та інші негідники про це вам не розкажуть".
Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували.
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Нагадаємо
23 січня українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.
Раніше на цьому тижні парламентарі набрали необхідну кількість голосів для оскарження повноважень російської делегації.
А напередодні ПАРЄ підтримала оскарження української делегації щодо обрання заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого віце-президентом Асамблеї.