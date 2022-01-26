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Попри заперечння українців: ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації

Попри заперечння українців: ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації

Київ • УНН

 • 20558 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували. Про це повідомив у Telegram-каналі член української парламентської делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

"Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували.
"За" – 97, "проти" – 41", - написав Гончаренко.

Додамо

Проте, за його словами, є і позитив.

"Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується! Продовжуємо боротись! Дякуємо всім за підтримку!" - написав Гончаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПАРЄ хочуть перевірити легітимність Путіна - нардеп

Нагадаємо

23 січня українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.

Раніше на цьому тижні парламентарі набрали необхідну кількість голосів для оскарження повноважень російської делегації.

А напередодні ПАРЄ підтримала оскарження української делегації щодо обрання заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого віце-президентом Асамблеї.

Українські Національні Новини

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