Попри заперечння українців: ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували. Про це повідомив у Telegram-каналі член української парламентської делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
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"Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували.
"За" – 97, "проти" – 41", - написав Гончаренко.
Додамо
Проте, за його словами, є і позитив.
"Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується! Продовжуємо боротись! Дякуємо всім за підтримку!" - написав Гончаренко.
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Нагадаємо
23 січня українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.
Раніше на цьому тижні парламентарі набрали необхідну кількість голосів для оскарження повноважень російської делегації.
А напередодні ПАРЄ підтримала оскарження української делегації щодо обрання заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого віце-президентом Асамблеї.