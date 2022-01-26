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У ПАРЄ хочуть перевірити легітимність Путіна - нардеп

У ПАРЄ хочуть перевірити легітимність Путіна - нардеп

Київ • УНН

 • 50436 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У середу 23 делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали звернення "про перевірку нелегітимності" президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив у Telegram-каналі член української парламентської делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

“Щойно разом з головою литовської делегації Емануелісом Зінгерісом подали цей документ до Секретаріату ПАРЄ. Нас підтримали депутати з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану", — написав Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

Деталі

Гончаренко зазначив, що ще в 2020 році в Росії були прийняті поправки до Конституції, включаючи поправки про обнулення термінів Путіна. Таким чином, він зможе займати найвищу посаду в державі до 2036 року.

Венеціанська комісія зазначала, що деякі поправки суперечать статтям Конституції, зазначає нардеп.

"Тому ми закликаємо Парламентську Асамблею Ради Європи заслухати доповідь, щоб вивчити питання легітимності/нелегітимності обнулення термінів Путіна, а також законність повноважень майбутнього президента Росії в принципі", — повідомив він.

Нагадаємо

23 січня українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.

Раніше на цьому тижні парламентарі набрали необхідну кількість голосів для оскарження повноважень російської делегації.

А напередодні ПАРЄ підтримала оскарження української делегації щодо обрання заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого віце-президентом Асамблеї.

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