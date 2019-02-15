Парубій: вплив Росії – це не тільки танки

"Нам, проводячи реформи, одночасно потрібно відбивати російську агресію", - сказав спікер.

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Він наголосив, що, у той час, коли сусіди України проводили реформи, на території їхніх країн не стояли російські танки.

"Тим не менше, і я весь час на цьому наголошую: вплив Російської Федерації – це не тільки танки, це і ведення інформаційної війни, це ведення енергетичної війни, це намагання розбалансувати українське суспільство зсередини, і на тих умовах нам доводилось працювати весь цей період", - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНН, раніше перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що анексія Росією українського Криму, блокування акваторій Азовського і Чорного морів, незаконні торговельні обмеження з боку Росії на транзит товарів з території України руйнують багаторічні торговельно-економічні зв'язки та є визначальним при формуванні подальшої стратегії Чорноморського банку торгівлі та розвитку у Чорноморському регіоні.