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Парубій: вплив Росії – це не тільки танки

Парубій: вплив Росії – це не тільки танки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вплив Російської Федерації на Україну – це не тільки військова агресія, але і ведення інформаційної та енергетичної війни. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій у Києві під час круглого столу за участі депутатів Європейського Парламенту, передає кореспондент УНН.

"Нам, проводячи реформи, одночасно потрібно відбивати російську агресію", - сказав спікер.

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Він наголосив, що, у той час, коли сусіди України проводили реформи, на території їхніх країн не стояли російські танки.

"Тим не менше, і я весь час на цьому наголошую: вплив Російської Федерації – це не тільки танки, це і ведення інформаційної війни, це ведення енергетичної війни, це намагання розбалансувати українське суспільство зсередини, і на тих умовах нам доводилось працювати весь цей період", - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНН, раніше перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що анексія Росією українського Криму, блокування акваторій Азовського і Чорного морів, незаконні торговельні обмеження з боку Росії на транзит товарів з території України руйнують багаторічні торговельно-економічні зв'язки та є визначальним при формуванні подальшої стратегії Чорноморського банку торгівлі та розвитку у Чорноморському регіоні.

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