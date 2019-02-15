Парубий: влияние России - это не только танки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Влияние Российской Федерации в Украине - это не только военная агрессия, но и ведения информационной и энергетической войны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве во время круглого стола с участием депутатов Европейского парламента, передает корреспондент УНН.
"Нам, проводя реформы, одновременно нужно отражать российскую агрессию", - сказал спикер.
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Он отметил, что, в то время, когда соседи Украины проводили реформы, на территории их стран не стояли российские танки.
"Тем не менее, и я все время это подчеркиваю: влияние Российской Федерации - это не только танки, это и ведения информационной войны, это ведение энергетической войны, это попытка разбалансировать украинское общество изнутри, и на тех условиях нам приходилось работать весь этот период", - подчеркнул Парубий.
Как сообщал УНН, ранее первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что аннексия Россией украинского Крыма, блокировки акваторий Азовского и Черного морей, незаконные торговые ограничения со стороны России на транзит товаров с территории Украины разрушают многолетние торгово-экономические связи и является определяющим при формировании дальнейшей стратегии Черноморского банка торговли и развития в Черноморском регионе.