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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46754 просмотра

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7 марта, 15:45 • 127946 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145245 просмотра

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Парубий: влияние России - это не только танки

Киев  •  УНН

 • 7063 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Влияние Российской Федерации в Украине - это не только военная агрессия, но и ведения информационной и энергетической войны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве во время круглого стола с участием депутатов Европейского парламента, передает корреспондент УНН.

"Нам, проводя реформы, одновременно нужно отражать российскую агрессию", - сказал спикер.

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Он отметил, что, в то время, когда соседи Украины проводили реформы, на территории их стран не стояли российские танки.

"Тем не менее, и я все время это подчеркиваю: влияние Российской Федерации - это не только танки, это и ведения информационной войны, это ведение энергетической войны, это попытка разбалансировать украинское общество изнутри, и на тех условиях нам приходилось работать весь этот период", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНН, ранее первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что аннексия Россией украинского Крыма, блокировки акваторий Азовского и Черного морей, незаконные торговые ограничения со стороны России на транзит товаров с территории Украины разрушают многолетние торгово-экономические связи и является определяющим при формировании дальнейшей стратегии Черноморского банка торговли и развития в Черноморском регионе.

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