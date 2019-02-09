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Російська блокада Азову руйнує багаторічні торговельні зв'язки - Кубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Анексія Росією українського Криму, блокування акваторій Азовського і Чорного морів, незаконні торговельні обмеження з боку Росії на транзит товарів з території України руйнують багаторічні торговельно-економічні зв'язки та є визначальним при формуванні подальшої стратегії Чорноморського банку торгівлі та розвитку у Чорноморському регіоні. Про це заявив перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання Ради керуючих ЧБТР у Греції, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.

“Анексія українського Криму Російською Федерацією, блокування акваторій Азовського і Чорного морів, які визнані резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, незаконні торговельні обмеження з боку Росії на транзит товарів з території України - все це руйнує багаторічні торговельно-економічні зв'язки, змінює міжрегіональні взаємини та є визначальним при формуванні подальшої стратегії ЧБТР у Чорноморському регіоні”, - підкреслив Кубів.

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Під час обговорення стратегії та пріоритетів роботи ЧБТР на наступні 4 роки Кубів підкреслив, що Банку слід дотримуватися справедливого співвідношення портфелю проектів та частки участі у капіталу банку.

“Частка України у капіталі Чорноморського банку торгівлі та розвитку втричі більша за її кредитний портфель, хоча маємо дуже гідні, цілком готові для реалізації проекти. Я наполягаю, що у 2019 році обсяг фінансування проектів в Україні має бути суттєво збільшено, щоб досягти рівня, що відповідає частці України у капіталі Банку”, - підкреслив він.

З його слів, важливе також дотримання зважених підходів до запозичень, резервування та інвестування задля збереження високого кредитного рейтингу та високої ліквідності. Перший віце-прем'єр також підкреслив важливість постановки реалістичних цілей та запропонував залишити частку проектів Банку в державному секторі на рівні 20-25% замість запропонованого підвищення до 35%, а фінансування інфраструктурних проектів у публічному секторі (довгострокові та високовартісні) здійснювати тільки за умови їх фінансової окупності або шляхом участі у синдикації з міжнародними фінансовими організаціями як Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк.

“Подальший розвиток міждержавної операції країн Чорноморського регіону означає потребу нарощування обсягів операцій в реальному секторі економіки, позаяк вони створюють найбільшу додану вартість і робочі місця”, - зауважив Степан Кубів.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку - міжнародна організація, яка об'єднує 11 держав ОЧЕС, покликана сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн регіону.

Нагадаємо, Україна розраховує долучитись до логістичного хабу між Азією, Європою і Африкою.

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