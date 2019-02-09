Российская блокада Азова разрушает многолетние торговые связи - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Аннексия Россией украинского Крыма, блокировка акваторий Азовского и Черного морей, незаконные торговые ограничения со стороны России на транзит товаров с территории Украины разрушают многолетние торгово-экономические связи и являются определяющими при формировании дальнейшей стратегии Черноморского банка торговли и развития в Черноморском регионе. Об этом заявил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Совета управляющих ЧБТР в Греции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.
"Аннексия украинского Крыма Российской Федерацией, блокировка акваторий Азовского и Черного морей, которые признаны резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, незаконные торговые ограничения со стороны России на транзит товаров с территории Украины - все это разрушает многолетние торгово-экономические связи, меняет межрегиональные отношения и являются определяющими при формировании дальнейшей стратегии ЧБТР в Черноморском регионе", - подчеркнул Кубив.
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При обсуждении стратегии и приоритетов работы ЧБТР на следующие 4 года Кубив подчеркнул, что Банку следует придерживаться справедливого соотношения портфеля проектов и доли участия в капитала банка.
"Доля Украины в капитале Черноморского банка торговли и развития втрое больше ее кредитного портфеля, хотя есть очень достойные, вполне готовые для реализации проекта. Я настаиваю, что в 2019 году объем финансирования проектов в Украине должен быть существенно увеличен, чтобы достичь уровня, соответствующего доле Украины в капитале Банка", - подчеркнул он.
По его словам, важно также соблюдение взвешенных подходов к заимствованиям, резервированию и инвестированию для сохранения высокого кредитного рейтинга и высокой ликвидности. Первый вице-премьер также подчеркнул важность постановки реалистичных целей и предложил оставить часть проектов Банка в государственном секторе на уровне 20-25% вместо предложенного повышения до 35%, а финансирование инфраструктурных проектов в публичном секторе (долгосрочные и дорогостоящие) осуществлять только при условии их финансовой окупаемости или путем участия в синдикации с международными финансовыми организациями как Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк.
"Дальнейшее развитие межгосударственной операции стран Черноморского региона означает необходимость наращивания объемов операций в реальном секторе экономики, поскольку они создают наибольшую добавленную стоимость и рабочие места", - отметил Степан Кубив.
Черноморский банк торговли и развития - международная организация, объединяющая 11 государств ОЧЭС, призвана способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран региона.
Напомним, Украина рассчитывает присоединиться к логистическому хабу между Азией, Европой и Африкой.