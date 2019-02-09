Российская блокада Азова разрушает многолетние торговые связи - Кубив

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Аннексия Россией украинского Крыма, блокировка акваторий Азовского и Черного морей, незаконные торговые ограничения со стороны России на транзит товаров с территории Украины разрушают многолетние торгово-экономические связи и являются определяющими при формировании дальнейшей стратегии Черноморского банка торговли и развития в Черноморском регионе. Об этом заявил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Совета управляющих ЧБТР в Греции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.