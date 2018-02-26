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Парубій наполягає на включенні у порядок денний закону про Антикорупційний суд

Парубій наполягає на включенні у порядок денний закону про Антикорупційний суд

Київ • УНН

 • 4838 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій наполягає на внесенні законопроекту про Вищий антикорупційний суд України в порядок денний сесії. Про це голова ВР заявив під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

“У запропонованому порядку денному є закон про Антикорупційний суд, і для того, щоб комітет міг перейти до його розгляду, дуже важливо, щоб ми могли його включити у порядок денний. На цьому у мене є особливий наголос, бо це питання має не тільки великий суспільний резонанс, але має важливе значення для наших міжнародних контактів і відносин з нашими партнерами”, — підкреслив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко висловив тверде переконання у тому, що найближчим часом буде проголосований у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд.

Українські Національні Новини

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