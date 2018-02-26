Парубий настаивает на включении в повестку дня закона об Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий настаивает на внесении законопроекта о Высшем антикоррупционный суд Украины в повестку дня сессии. Об этом председатель ВР заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"В предложенной повестке дня есть закон о Антикоррупционный суд, и для того, чтобы комитет мог перейти к его рассмотрению, очень важно, чтобы мы могли его включить в повестку дня. На этом у меня есть особый упор, так как этот вопрос имеет не только большой общественный резонанс, но и имеет важное значение для наших международных контактов и отношений с нашими партнерами", - подчеркнул А.Парубий.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко выразил твердое убеждение в том, что в ближайшее время будет проголосован в первом чтении законопроект об Антикоррупционном суде.