Парубий настаивает на включении в повестку дня закона об Антикоррупционном суде

"В предложенной повестке дня есть закон о Антикоррупционный суд, и для того, чтобы комитет мог перейти к его рассмотрению, очень важно, чтобы мы могли его включить в повестку дня. На этом у меня есть особый упор, так как этот вопрос имеет не только большой общественный резонанс, но и имеет важное значение для наших международных контактов и отношений с нашими партнерами", - подчеркнул А.Парубий.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко выразил твердое убеждение в том, что в ближайшее время будет проголосован в первом чтении законопроект об Антикоррупционном суде.